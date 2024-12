Intérprete de Ayrton Senna expõe motivo de Adriane Galisteu ser vetada de série

O ator Gabriel Leone, que interpreta Ayrton Senna na série, explicou o motivo de Adriana Galisteu aparecer em poucas cenas da nova minissérie produzida pela Netflix, 'Senna', que estreou, na última sexta-feira (29), na plataforma de streaming.

“Não acho que faltou explorar mais. Foi uma escolha da construção do nosso roteiro. Não teve nada a ver com Galisteu“, afirmou em entrevista ao portal "Splash". “Contamos sobre 1991 e pulamos para o último final de semana da vida de Ayrton, em 1994."

Na sequência, Gabriel revelou que o período em que a apresentadora surgiu na vida do corredor não foi "interessante" para a construção da história. "Não aprofundamos em 1992 e 1993, período em que ele conheceu Adriane. Ficaria repetitivo dentro da construção da nossa história“, explicou.

Além disso, o ator também contou que conheceu Xuxa, um dos grandes amores do piloto. “Foi um amor bonito e importante para os dois. Xuxa fala com o maior carinho do Ayrton até hoje. Conheci ela recentemente em um evento, e ela contou histórias ótimas.” comentou Gabriel.

Vale ressaltar que, a minissérie “Senna” retrata a vida e a carreira do piloto em seis episódios. De acordo com a descrição oficial da plataforma, a produção conta a trajetória de Ayrton Senna no esporte, além de explorar a sua personalidade e relações pessoais, que o público talvez não conhecesse sobre ele.