Ronaldinho Gaúcho será vovô, aos 44 anos

O Ronaldinho Gaúcho vai ser vovô! O atleta João Mendes, filho do craque, que namora Giovanna Buscaccio, será papai pela primeira vez. A nora do irreverente ex-jogador da Seleção Brasileira é irmã da atriz, Giullia Buscacio, está gestante de 16 semanas.

Nas redes sociais, a blogueira compartilhou alguns momentos ao lado do amado, João Mendes, e mostrou um registro do jovem abraçando a sua barriga. Na legenda ela se derreteu pela nova família: "As pessoas que eu mais amo no mundo", escreveu ela.

Para quem não conhece, o atacante tem 19 anos, ele atuava na base do Barcelona e, em agosto desse ano, fechou contrato como profissional com o clube inglês, Burnley, da segunda divisão da Inglaterra, até 2026.

Vale lembrar que, João Mendes iniciou a carreira de jogador na base do Cruzeiro, na qual atuou por quatro temporadas. Em 2023, levado por Ronaldinho, fez testes no Barcelona e, após aprovado, assinou contrato com o sub-19 do clube catalão.

Nas redes sociais, os fãs parabenizaram o jovem: "Parabéns, imagine ser neto do Ronaldinho Gaúcho?", escreveu um usuário. "Que legal, o 'Bruxo' vai ser vovô", comentou outro. "Quem venha com muita saúde, e seja um futuro talento da seleção brasileira", comentou mais um.





