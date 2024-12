Maiara e Maraisa: homem morre em cruzeiro da dupla e motivo vem à tona

Um passageiro de 41 anos morreu, no último sábado (30), após sofrer um mal súbito no navio temático "Maiara e Maraisa em alto mar". A fatalidade aconteceu próximo à Ilha do Maia, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A vítima curtia a viagem em família acompanhado da esposa e filha.

O incidente ocorreu sob as dependências da embarcação MSC Seaview. Em nota, a empresa lamentou o falecimento do hóspede e disse que a “equipe médica respondeu de forma imediata” fornecendo “todo suporte necessário à família que viajava com o homem”.

Em nota, as famosas lamentaram o ocorrido: "A PromoAção e a dupla lamentam profundamente o ocorrido, se solidarizam com a família e amigos neste momento de dor", diz o comunicado. A equipe ainda ressaltou que, assim que o caso chegou ao conhecimento da equipe do navio, a vítima e os familiares receberam toda a assistência necessária.

NOTA DA PROMOAÇÃO

Informamos o falecimento de um passageiro de 41 anos, durante a viagem no navio temático “Maiara & Maraisa em alto mar” com realização da PromoAção. O hóspede estava acompanhado por sua esposa e filha. De acordo com laudo pericial, o hóspede foi acometido por um mal súbito, durante a noite e foi encontrado sem vida na manhã deste sábado, 30 de novembro.

Assim que relatado, as equipes médicas a bordo foram acionadas de imediato e prestaram toda a assistência necessária à família. Além disso, estamos trabalhando em total colaboração com as autoridades competentes para assegurar que todos os procedimentos sejam realizados de maneira adequada e respeitosa

A PromoAção e a dupla lamentam profundamente o ocorrido, se solidarizam com a família e amigos neste momento de dor, e seguem oferecendo apoio integral para ajudá-los a enfrentar essa difícil situação.

NOTA DA MARINHA

A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 1º Distrito Naval (Com1ºDN), informa que a Delegacia da Capitania dos Portos em Angra dos Reis (DelAReis) recebeu um Comunicado Oficial sobre o falecimento de um passageiro a bordo da embarcação “MSC SEAVIEW”, na tarde deste sábado (30), nas proximidades da Ilha do Maia em Angra dos Reis, Rio de Janeiro.

Assim que tomou conhecimento do ocorrido, a DelAReis enviou uma equipe ao local para obter informações e coletar esclarecimentos sobre o fato, a fim de subsidiar o inquérito administrativo sobre acidentes e fatos da navegação (IAFN). Concluído o procedimento e cumpridas as formalidades legais, o IAFN será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação, o qual dará vista à Procuradoria Especial da Marinha para que adote as medidas previstas no Art. 42 da Lei n° 2 180/54.

Cabe destacar que a Marinha incentiva e considera importante a participação da sociedade, que pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e pedidos de auxílio) e (24) 3365-1854 (diretamente com a Delegacia da Capitania dos Portos em Angra dos Reis – DelAReis para outros assuntos, inclusive denúncias). Também está disponível o e-mail delareis ouvidoria@marinha.mil.br.