Rafa Kalimann e Nattanzinho aumentam rumores de affair após detalhe escapar

A Rafa Kalimann e o músico Nattanzinho estão vivendo um suposto romance. Após o casal terminar com seus respectivos parceiros, a atriz e o cantor não se desgrudam mais, segundo pessoas próximas aos "pombinhos".

Entretanto, dessa vez, um detalhe chamou a atenção dos internautas. Ambos publicaram registros nas redes sociais usando, aparentemente, o mesmo óculos. A coincidência não passou despercebida e repercutiu entre os usuários do Instagram.

Vale lembrar que, Rafa Kalimann, recentemente terminou o namoro com o ator Allan Souza Lima. O cantor também anunciou o fim de seu namoro com a influenciadora Layla Samylle. No entanto, revelou estar em um momento positivo após o término.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre a possível novidade. "Ele estava gravando no Caldeirão e ela no Beach Parque", escreveu um usuário. "Natan todo final de ano termina com a Layla e depois volta", comentou outro. "Pepeca nervosa", brincou mais um.

Vale ressaltar que, ambos os famosos não se pronunciaram a respeito dos rumores que estão circulando sobre o possível romance.