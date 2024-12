Netflix é massacrada por protagonismo de Xuxa em série ‘Senna’

Internautas criticam Netflix com série de Ayrton Senna - (crédito: Reprodução Instagram )

A série que homenageia o eterno piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, "Senna", vem recebendo inúmeras críticas com o enredo apresentado pela produção da minissérie. Em meio às reprovações da web, o protagonismo de Xuxa Meneghel foi o mais citado entre os internautas.

"Só pode ser brincadeira um negócio desse. A Netflix recriou uma cena clássica do Ayrton Senna com a Adriane Galisteu, mas com a outra", escreveu um internauta, que se referia a um vídeo em que Adriane Galisteu e Ayrton curtem a pista em cima de uma moto, em 1993.

Entretanto, a pouca aparição da apresentadora Adriane Galisteu foi explicada pelo ator, Gabriel Leone, que interpretou o piloto. Durante uma entrevista, o artista contou que o período em que a apresentadora surgiu na vida do corredor não foi "interessante" para a construção da história.

"Não aprofundamos em 1992 e 1993, período em que ele conheceu Adriane. Ficaria repetitivo dentro da construção da nossa história“, explicou ele. Na sequência, Gabriel revelou que a ausência de Adriane foi uma escolha da construção do roteiro.

“Não acho que faltou explorar mais. Foi uma escolha da construção do nosso roteiro. Não teve nada a ver com Galisteu“, afirmou em entrevista. “Contamos sobre 1991 e pulamos para o último final de semana da vida de Ayrton, em 1994."