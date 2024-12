Galisteu x família de Ayrton Sena: Veja o que motivou briga

O imbróglio envolvendo a família do eterno Ayrton Senna e a apresentadora Adriane Galisteu ganhou reforços nessa semana, após a estreia da minissérie "Senna", produzida pela Netflix. Nas redes sociais, os internautas resgataram algumas declarações polêmicas da irmã do piloto, Viviane Senna, sobre a loira.

Em entrevista ao semanário francês Paris Match, Viviane acusou Galisteu de se promover em cima da morte do namorado. "Se ela precisa de dinheiro, deveria trabalhar, como todo mundo, e parar de explorar a imagem de um morto", disparou.

Na sequência, ela citou as fotos para a revista Playboy e o livro "Caminhos das Borboletas - Meus 405 Dias ao Lado de Ayrton Senna". Ainda durante a entrevista, Viviane afirmou que Adriane Galisteu trouxe problemas à família.

"Não posso evocar os problemas que essa moça causou à nossa família e que determinaram nossa posição. Pois, se o fizesse, exporia certos aspectos da vida privada de Adriane. E eu não tenho esse direito", desconversou.

Vale ressaltar que, a minissérie “Senna” retrata a vida e a carreira do piloto em seis episódios. De acordo com a descrição oficial da plataforma, a produção conta a trajetória de Ayrton Senna no esporte, além de explorar a sua personalidade e relações pessoais, que o público talvez não conhecesse sobre ele.