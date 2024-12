Gizelly Bicalho dá show de estrelimo nos bastidores da Record

Gizelly Bicalho foi anunciada semana passada como a nova apresentadora do Link Podcast, na TV Record. No entanto, mesmo com pouco tempo no cargo, parece que a advogada já tem gerado um clima de mal-estar entre os colegas.

A informação foi divulgada pela jornalista Fabia Oliveira. Ocorre que a ex-participante de A Fazenda 16, teria chegado com o pé na porta da emissora. Gizelly também teria feito a promessa de que iria aumentar a audiência do programa.

Além disso, a nova contratada estaria andando de "nariz em pé" nos bastidores da TV e se posicionado como uma profissional superior aos demais colegas. Ainda segundo a jornalista, Gizelly teria criticado outros apresentadors da casa.

No entanto, Bicalho negou que a informação seja verdadeira. Ela informou: "Com relação aos meus colegas e ao meu trabalho, a primeira coisa quando eu chego na live é falar que não quero interromper ninguém". "Eles chegaram primeiro, tenho total respeito pelo trabalho deles, eu ainda não tenho um horário de live, to num rodízio. Quando cheguei, levei presente para todos os meus colegas, e eu quero aprender com eles".

Contudo, ela ainda revelou: "Óbvio que eu tenho o meu jeito, acho até que fui contratada por isso, pelo meu jeito, e eu sei que eles estão ali por mérito, trabalham nisso há anos. Eu estou chegando para somar com eles, do meu jeitinho, mas aprendendo. Uma coisa que eu sei é chegar de cabeça baixa porque eles estão ali há mais tempo".