Sobrinha de Senna abre jogo sobre motivo de Galisteu quase não aparecer em série

Bianca Senna, sobrinha de Ayrton Senna quebrou o silêncio e resolveu se pronunciar sobre a polêmica envolvendo o lançamento do documentário sobre a vida do piloto. Isso porque após a estreia, a web questionou a ausência de Adriane Galisteu na história que narra a trajetória dele.

Além disso, a sobrinha de Senna revelou que os familiares fizeam questão de acompanhar de perto a produção do projeto, por isso, o documentário demorou um pouco mais do que o esperado para ficar finalmente pronto.

No entanto, Bianca declarou: "Uma das principais razões [da demora] é que a família queria ter certeza do que iria sair - que faria jus à personalidade do Ayrton". O relato foi feito durante entrevista ao Splah, da Uol.

Contudo, após as cobranças do público sobre a forma como Galisteu foi retratada no documentário, a sobrinha do piloto revelou que as vivências amorosas de Senna não eram o foco do projeto. No longa, Galisteu foi citada por pouquíssimos minutos, comparada a Xuxa e Lilian Vasconcellos.

Em razão dos burburinhos por conta disso, Bianca disse: "É uma pena que as pessoas fiquem com essa preocupação tão grande com relação a isso, porque não foi por isso que o Ayrton virou quem ele é".