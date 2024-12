Andressa Urach se manifesta após ser indiciada por apologia a zoofilia

Andressa Urach decidiu se pronunciar, através das redes sociais, após ser indiciada pela Polícia Civil de São Paulo. Ocorre que a criadora de conteúdo adulto foi denunciada por deputados federais, depois que compartilhou com os fãs uma experiência que teve com um cachorro quando tinha 11 anos de idade.

No entanto, ela revelou: "Que eu sou doidinha todo mundo e que amo Jesus declaradamente todo mundo sabe também. Por amor a Jesus, já fui internada até em hospital psiquiátrico. Agora, veio um processo de uns deputados que querem me colocar na cadeia por causa de algo que falei há muito tempo atrás no meu livro".

Além disso, Urach acrescentou: "Não tenho orgulho do que aconteceu, sou uma cidadã e mereço respeito porque tenho liberdade de expressão". "Querem me calar por passar uma informação de algo que fui vítima aos 11 anos de idade".

Contudo, a criadora de conteúdo adulto ainda explicou: "Pode acontecer com muitas crianças quando o pai deixa o filho ir à casa do vizinho, que foi o que aconteceu comigo. Meus pais não imaginavam o risco que eu corria".

Vale ressaltar que os deputados envolvidos na denúncia contra a influenciadora, alegam que Andressa Urach "pode estar promovendo apologia da prática criminosa, incitando outros a cometerem atos semelhantes".