Nanda Costa revela motivo de separação com Lan Lanh: 'Fiz bagunça e voltei'

A atriz Nanda Costa revelou durante uma entrevista que andou separada da mulher, Lan Lanh. No entanto, a separação foi sigilosa e durou anos para que o casal reatasse a relação. Durante um bate-papo, a artista desabafou e contou como foi voltar a ficar solteira.

Em entrevista ao Mamilos Podcast, a ex-contratada da Globo deu detalhes da decisão que tomou: "Nós nos separamos em um momento, com quatro anos de namoro. Eu comecei a olhar para o lado, e o nosso combinado era monogâmico", iniciou a atriz.

E continuou: "É ainda. Mas tinha essa coisa de começar a olhar para o lado, o combinado não cabe, como nós vamos fazer? E ela: 'Vai viver'. E aí eu vivi, e que bom que eu quis voltar e deu tempo", continuou Nanda Costa.

"Mas eu já quis voltar assim 'vivi o que eu precisava', porque tem uma diferença de idade, então faltou eu viver umas coisas por ser essa menina responsável. Fiz uma bagunça e voltei", confessou a atriz reconhecendo que precisava de amadurecimento.

Além disso, Nanda Costa também falou sobre como se sentiu mais leve ao assumir o relacionamento publicamente em 2018, no momento em que as duas reataram: "Eu não saí do armário. Eu tirei um armário das minhas costas", soltou.