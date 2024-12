Entenda bastidores de affair entre Rafa Kalimann e Nattanzinho

Além disso, Nattan também deu fim ao relacionamento com Layla Samylle, marcado por idas e vindas. No entanto, segundo o jornal 'Extra', o novo casal teria começado a trocar interações durante os bastidores do quadro "Dança dos famosos", exibido pelo "Domingão com Hulk", em 2023.

Contudo, uma pessoa que acompanhou os bastidores da aproximação do possível casal, revelou: "Acontece que naquela época ele estava namorando, mas vivia uma crise com a menina. Ele viajava muito, depois teve o programa, eles mal se viam".

Ainda segundo a fonte, a influenciadora está vulnerável nesse período. "A Rafa estava solteira. Tinha terminado com o Loreto no início do ano, e acabou tendo um negócio ali com o Nattanzinho, era muita tensão sexual, sabe? Mas não foi romance", revela.