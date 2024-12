Vidente faz previsão preocupante sobre gravidez de Gisele Bündchen

A notícia da gravidez de Gisele Bündchen pegou muitos fãs de surpresa. A modelo está à espera de seu terceiro filho, fruto do relacionamento com Joaquim Valente. A artista tem outros dois herdeiros com Tom Brady, Benjamin e Vivian.

No entanto, Chaline, conhecida como as videntes dos famosos, revelou que a gestação de Gisele pode ser perigosa. Durante uma entrevista, ela leu algumas cartas e disse: "Se eles falaram que foi de surpresa (a gravidez), não foi. É algo que foi planejado".

Em seguida, ela continuou: "A carta do navio fala de algo chegando, uma novidade nos caminhos, só que a carta da torre fala de hospitalização. Então, é possível que tenha um possível sangramento. Essa carta da torre, pra quem entende do baralho, ela não é uma carta tão agradável".

Por fim, Chaline afirmou: "Eu diria que tem que cuidar com a questão de peso e a minha intuição diz que é algo sobre a alimentação. Vale ressaltar que os fãs da modelo geraram burburinhos na internet de que a gestação possa ter sido feita com auxílio de procedimentos para fertilização.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Eu acredito nela, não conhecia, mas nos últimos meses que comecei a segui-la estou impressionada!" "Da Viih Tube ela acertou, então eu acredito". "Ela acerta muita coisa, eu ficaria atenta se fosse a Gisele".