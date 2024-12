Treta entre Ivete Sangalo e Ludmilla marca Prêmio Multishow

A Ivete Sangalo ignorou a Ludmilla após vencer na categoria de melhor "Axé/Pagodão" do ano pela música Macetando. Durante o discurso, que aconteceu ontem a noite, no Prêmio Multishow, a baiana simplesmente "esqueceu" de mencionar a parceira.

Entretanto, Sangalo percebeu a gafe e se retratou nas redes sociais. Ainda na plateia, a cantora gravou um vídeo especial para a amiga de feat. "Não agradeci a Ludmilla. Ludmilla, eu te amo. Meu Deus, fiquei nervosa e não agradeci a Lud. Obrigada por essa parceria linda", disse ela com o troféu na mão.

Na ocasião, enquanto se despedia do local, Ivete mais uma vez pediu desculpas à Ludmilla. "Não vou mentir a vocês que fiquei muito arrasada que na loucura lá não falei o nome de Ludmilla, isso está me deixando louca."

"Te amo muito, Lud, mas fiquei nervosa e fiquei pensando que não agradeci, mas você é o meu amor e isso é o mais importante", explicou a baiana. Já em casa, a famosa entrou em contato com a funkeira e parece que Ludmilla não ligou para o "esquecimento" da amiga.

Em seu Storie do Instagram, Ivete compartilhou um print de uma chamada por vídeo com a funkeira, que também compartilhou o momento e mostrou que não ficou chateada com o mal-entendido. "te amo, mainha".