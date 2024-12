Vídeo: mulher, que recusou trocar de lugar com criança em avião, viraliza na web

O que você faria? Uma mulher que se recusou a trocar de lugar em um avião com uma criança, viralizou na internet. No vídeo, Jeniffer Castro aparece bem serena enquanto a mãe de um passageiro mirim questiona a 'falta de empatia' da moça.

Entretanto, após ser filmada durante o tumulto Jeniffer viu a sua conta nas redes sociais alavancar em número de seguidores. O caso aconteceu na última quarta-feira (4). Nas imagens a jovem estava com fones de ouvido, sentada em sua poltrona ao lado da janela, quando começa a ser insultada.

“Não quer trocar de lugar porque não quer. Até perguntei se ela tem alguma síndrome, alguma coisa, porque se a pessoa tem algum problema, uma deficiência, a gente entende”, disse a mãe da criança. “Tem que bater palma pra ela”, comentou um homem que também desaprovou a atitude.

No entanto, após perceber que estava sendo gravada, Jennifer que não quis ceder o lugar, tirou os fones e reprovou o fato de ser exposta. “Tô gravando a sua cara porque você não tem empatia com as pessoas. Isso é repugnante, no século XXI a pessoa não ter empatia com uma criança. Se fosse com um adulto, tudo bem, agora com uma criança, é demais”, disparou a mãe.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre a confusão no voo. "E nasce mais uma blogueira no Brasil", escreveu um usuário. "Na frase: 'O silêncio é a melhor resposta' essa moça foi sensacional, não prometeu nada, porém entregou tudo", comentou outro. "Diva", elogiou mais um.