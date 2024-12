Anitta rompe o silêncio sobre rumores de casamento com jogador

Anitta fala sobre casamento com jogador - (crédito: Reprodução Instagram )

A Anitta foi colocada na parede e precisou responder sobre os rumores de casamento com o namorado, Vinicius Souza. Durante a sua participação no Prêmio Multishow, a poderosa, que foi a homenageada da noite, disse não saber quando irá se casar.

Entretanto, enquanto passava pelo tapete vermelho da premiação, na última terça-feira (3), a dona dos inúmeros hits nacionais e internacionais desconversou ao ser questionada sobre casamento. "Casamento de quem? Não sei, gente", respondeu ela.

Além disso, a cantora deixou o público perplexo ao ser questionada se passaria o Natal com a família do namorado. Sem pensar duas vezes, a beldade respondeu que passaria o momento de confraternização ao lado da sua família. "Natal é com a minha família!", respondeu ela.

Na ocasião, a funkeira também brincou ao falar sobre as dezenas de previsões que recebe de médiuns, principalmente nos finais de ano: "Adoro para saber como vai ser meu ano. Fico olhando, depois quando acaba o ano vou ver quem acertou, quem errou... Já podem fazer e me mandar, vejo tudo".

Vale ressaltar que, Anitta está namorando o jogador de futebol Vinicius Souza desde setembro de 2024. Os dois apareceram pela primeira vez juntos na "Semana de Moda de Paris", no final de setembro.