Ex-bailarina do Faustão tem habeas corpus negado pela Justiça

A ex-bailarina do Faustão, Natacha Horana, entrou com um novo pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ), na última terça-feira (26), porém a solicitação foi negada. A dançarina está presa há 18 dias. As informações são do portal Léo Dias.

Vale lembrar que, Natacha está sendo acusada de lavagem de dinheiro e suposto envolvimento com o tráfico de drogas ligados ao PCC. Durante a prisão, uma farta quantia foi recuperada dentro de bolsas de luxo de Natacha.

Além disso, um automóvel também foi encontrado na residência da influenciadora, mas ela teria dito às autoridades que o veículo era emprestado. Para quem não conhece, a ex-bailarina do apresentador Fausto Silva é natural de Jundiaí (SP) e estudou Dança e Artes Cênicas.

Vale lembrar que, Natacha Horana deixou de integrar o balé do programa da TV Globo, em 2022. Ela fazia parte do time do Domingão desde 2015. Atualmente ela trabalha como influenciadora nas redes sociais, onde acumula 1 milhão de seguidores.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre a prisão da beldade. "Agora vai dançar na prisão", escreveu um usuário. "Tomara que passe o Natal e o Ano Novo na cadeia. Já seria maravilhoso", desejou outro. "Tão linda, pra que foi se envolver com isso", disse mais um.