Influenciadora revela gravidez do 4º filho mesmo com DIU: 'Nem eu acredito'

Débora Paixão surpreendeu seus seguidores após revelar que está grávida. Isso porque a influenciadora usava o método contraceptivo intrauterino (DIU) e mesmo assim conseguiu engravidar. Ela está à espera do quarto filho.

No entanto, a esposa de Chrys Dias detalhou aos seguidores: "Depois de muitas provações, mais um bebê no forninho. Já estou com mais de 1 mês de gestação. Estávamos nos preparando para vir falar. Com 22 anos, estou orgulhosa com 4 filhos, independente e com uma família maravilhosa".

Em seguida, Débora disse que agora a torcida é para que o bebê venha com saúde. Ao ser questionada se realmente estava com o método contraceptivo, ela garantiu: "Sim, eu estava com DIU e, por incrível que pareça, engravidei com o DIU".

Além disso, a influenciadora aproveitou para fazer um alerta às suas seguidoras, nas redes sociais. "Para as meninas que usam, cuidado". Contudo, em seguida, ela ainda reforçou: "Nem eu acredito ainda que foi com DIU, sério".

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Meu Deus, como isso é possível?" "Tô apavorada por ela, imagina acabar de parir e ficar grávida de novo". "Como que faz agora pra tirar o DIU? Que perigo". "Que esse bebê venha com muita saúde".