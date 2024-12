Rodrigo Faro: descubra verdadeiro motivo de saída do SBT

Rodrigo Faro pegou os fãs de surpresa, nesta quinta-feira (5), ao anunciar seu desligamento da TV Record. Apesar do apresentador deixar claro que sua saída foi em "comum acordo", surgiram novos burburinhos do que de fato estaria por trás do fim do contrato do artista.

Segundo o jornalista Leo Dias, o programa de Faro tem enfrentado problemas de baixa audiência há algum tempo. Por conta disso, a emissora que ficava sempre em disputa com a TV Globo, pelo primeiro lugar, tem ficado em terceiro, atrás do SBT.

Além disso, outros problemas como o cenário reduzido, falta de melhores investimentos e de equipes, também teriam ajudado a desgatar a situação. A emissora e o apresentador já tinham feito algumas reuniões para que pudessem tomar uma decisão que fosse boa para os dois.

No pronunciamento feito nas redes sociais, Faro escreveu: "Após 16 anos de uma jornada incrível na Record, chegou o momento de encerrar este ciclo tão especial em minha vida. Decidimos em comum acordo (emissora e eu) não renovar o meu contrato, uma decisão tomada com muita reflexão e com o coração cheio de gratidão".

Por fim, ele disse: "Este não é um adeus, mas sim um até breve. Estou animado para os novos desafios e projetos que estão por vir. Em breve contarei todas as novidades para vocês, e espero continuar contando com o apoio de vocês nessa nova fase da minha carreira".