Ratinho fala mal de Simone Mendes: "não é bacaninha"

O Ratinho detonou a Simone Mendes, na última quinta-feira (5). Durante a sua participação no programa "Pânico", o apresentador não conseguiu segurar a língua e falou mal da cantora. O famoso contou que a artista na televisão é bem diferente de pessoalmente.

“A Simone é uma queridinha na televisão, mas, quando você vê ela, que ela vai participar de alguns programas, ela não é tão bacaninha com todo mundo assim. Ela não tira fotografias. As pessoas vão pedir foto, ela não tira e corre”, afirmou.

Segundo o apresentador, a irmã, com quem fazia dupla, costuma ser mais agradável. “É muito mais simpática. Eu testemunhei a Simaria sendo muito mais legal com o fã”, disse o apresentador no vídeo que está circulando por diversas contas nas redes sociais.

Na ocasião, o apresentador Emílio comentou que Simaria sempre levou a fama de "chatinha" e que talvez o jeito de Simone tivesse mudado pelo sucesso que vem fazendo. No entanto, Ratinho descordou do comentarista e negou a afirmação. “Desde o começo que ela é assim”, declarou ele.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre as declarações: "Qual a credibilidade desse senhor", questionou um usuário. "E dizem que a Simaria é super gente boa. Da maior atenção a todo mundo", opinou outro. "Quando vi as duas, foi essa mesma percepção que tive também", comentou mais um.