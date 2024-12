Beatriz Reis revela que ainda é virgem e está à espera da 'pessoa certa'

Beatriz Reis usou as redes sociais para revelar que continua virgem. A ex-BBB decidiu abrir sua intimidade com os seguidores, após ser muito questionada na web. Durante sua participação na edição do reality deste ano, ela contou que nunca havia se relacionado sexualmente.

No entanto, aos 24 anos, a influenciadora declarou: "Para mim, é uma coisa comum. Sou (virgem) ainda, para matar a curiosidade de vocês, tudo acontece quando tem que acontecer. Acredito que quando for a hora de perder, quando encontrar a pessoa certa, vou saber".

Contudo, Beatriz ainda acrescentou: "Não perdi ainda, muita gente não acredita. Por exemplo, adoro usar fio-dental, todas as minhas calcinhas são fio-dental, é eu postar uma foto de fio-dental e as pessoas falam que não sou mais virgem".

Além disso, a ex-sister contou: "Adoro roupa sensual, não tem nada a ver com ser virgem ou não ser virgem. Você pode ser virgem e usar a roupa que você quiser". Em uma entrevista recente, Bia esclareceu o motivo de ainda não ter se relacionado de forma íntima: "Por escolha e não falta de oportunidade".

Na época ela ainda contou: "Nunca namorei. Sou muito assim, falante e tudo, mas não conheci ninguém que me interessasse para namorar. Me sinto uma joia preciosa e engraçada ao mesmo tempo".