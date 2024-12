Boninho fecha acordo com SBT e irá comandar reality em 2025

Ao que tudo indica, Boninho já está de casa nova. O diretor, que anunciou em setembro deste ano sua saída da TV Globo, já teria feito um acordo com o SBT. José Bonifácio teria sido encarregado de comandar um reality show na emissora, em 2025.

A informação foi divulgada pelo "NaTelinha", que afirmou que o acordo entre a emissora de Silvio e o diretor, já está costurado. Além disso, durante o "Prêmio Caboré", que aconteceu na última quarta-feira (04), os executivos já comentavam sobre a novidade.

No entanto, diferente de como era na TV Globo, o contrato de Boninho será através da sua produtora. Logo, ele não será um funcionário da emissora. O reality que será dirigido pelo diretor tem previsão de estreia ainda para o primeiro trimestre de 2025.

Vale ressaltar que Boninho comunicou aos seus seguidores sobre sua saída, através das redes sociais. "Chegou a hora de voar solo. Depois de 40 anos sendo TV Globo, decidi seguir outros caminhos. Confesso que o plano era me aposentar nessa empresa que faz parte de quem eu sou e grande incentivadora da minha paixão", disse.

Além disso, ele escreveu: "Mas aos 62 anos, é exatamente a paixão que tenho, que está mais forte que nunca, que me motivou a topar os novos desafios que surgiram. Sigo louco por fazer televisão e animado com as possibilidades que estão em meu futuro. Então, mesmo tendo uma proposta carinhosa da Globo para seguirmos juntos, decidi seguir para novos rumos, com desafios que a posição que estava nem sempre me permitia".