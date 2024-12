Angélica relembra grave acidente de Benício: 'Um milagre na família'

Angélica abriu o coração para falar de um momento delicado que viveu em família, quando Benício, seu filho do meio, caiu de uma prancha em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e teve um traumatismo craniano.

Durante entrevista ao programa "50 & Uns", a apresentadora contou: "Há algum tempo, há uns cinco anos, tive um acidente com meu filho, o Benício, que foi super... Teve um acidente de avião com a gente, mas o acidente do Benicio, que teve um traumatismo craniano andando de prancha em Angra, foi a coisa mais forte que eu vivi."

No entanto, ela ainda acrescentou: "Porque filho é filho. Toda vez que eu falo nesse assunto, minha boca fica seca, porque me vem toda uma memória. Porque viver é isso, viver também é perder." Na época, Benício foi vítima de um traumatismo no crânio com afundamento e hematoma no lado direito da cabeça.

Vale lembrar que Luciano Huck também já falou sobre o caso. "A gente achou que não era nada, e quando eu vi eu estava de chinelo, shorts e camiseta em um hospital no Rio de Janeiro. Ele teve que operar a cabeça. Foi uma confusão na nossa vida, eu estava com ele sozinho no hospital e o médico falou: 'Tem que operar e tem que operar a cabeça agora'".

Além disso, ele disse: "Aquelas coisas que você não sabe explicar, mas sabe que foi um milagre na sua vida. O que poderia ter sido uma tragédia, uma catástrofe, passa a ser uma coisa de aprendizado e reflexão".