Iza viraliza com reação inusitada em encontro com Beyoncé

"O tão esperado encontro aconteceu!" A reação da Iza ao conhecer a diva Beyoncé viralizou na web. As estrelas da música estiveram no mesmo evento na première de Mufasa: The Lion King em Los Angeles. As rainhas, que dão voz à icônica Nala, foram o verdadeiro destaque do filme, que estreia em 19 de dezembro.

Entretanto, o encontro foi registrado e ao perceber que Beyoncé estava se aproximando, Iza não conseguiu controlar a emoção. Após receber um abraço da norte americana, a diva demonstrou não acreditar que estava vivendo aquele momento.



Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre a reação da cantora. "Ela tentando manter a pose, mas perdendo a pose logo depois", comentou um usuário. "A Iza nos representando hahah", disse outro. "A beleza da Iza é algo surreal", enalteceu mais um.

Vale ressaltar que, Iza é a voz de Nala na versão brasileira do filme, enquanto Beyoncé deu voz à mesma personagem na versão original. Em 2019, IZA já havia dublado Nala na live action de O Rei Leão e batizou sua filha, fruto do relacionamento com Yuri Lima, em homenagem à personagem.