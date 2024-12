Quem é Rayane Figliuzze, novo affair de Belo

O cantor Belo parece que engatou em um novo romance, pelo menos é o que dizem os tripulantes do navio do pagodeiro. A escolhida pelo artista, dessa vez, foi a modelo Rayane Figliuzzi, de 26 anos. Nas redes sociais, ela está compartilhando alguns registros em alto-mar. A influenciadora já está sendo chamada até de "primeira-dama".

Entretanto nem tudo é o que parece. A modelo já frequentou o lado obscuro da vida: a prisão. Isso mesmo, Rayane Figliuzzi já foi presa por estelionato. Em 2021, ela foi denunciada pelo Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC).

No Instagram, a atriz, modelo e influenciadora acumula, até o momento, cerca de 164 mil seguidores. Ela compartilha a vida como empresária e mãe, além dos trabalhos artísticos e campanhas publicitárias. Em 2017, Rayane participou do clipe com a música "Aquela Mina", de MC Mateus.

Vale lembrar que, a beldade também já foi apontada como amante de Belo enquanto ele ainda estava com a musa fitness Gracyanne Barbosa. Além do pagodeiro, Figliuzzi também já viveu um affair com o famoso Saulo Poncio.

E não para por aqui, em 2020, a moça ficou hospedada em uma mansão alugada pelo rapper norte-americano Tyga, durante sua passagem pelo Brasil.