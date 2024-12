Falso filho de Gugu terá que 'devolver' mansão de R$ 7 milhões

Vixi! Ricardo Rocha, que acreditava ser filho de Gugu, obteve o resultado de seu exame de DNA e deixou o público surpreso. O reconhecimento de paternidade do empresário com o apresentador foi duplamente negativo.

Por conta disso, o falso filho de Liberato, deverá devolver ao espólio do artista, uma mansão avaliada em mais de R$ 7 milhões. O imóvel estava reservado para ele no processo de divisão das propriedades deixadas pelo apresentador.

A informação foi divulgada pelo jornalista Gabriel Perline. Ricardo Rocha tinha conseguido impedir, na Justiça, a divisão de bens aos herdeiros legítimos do comunicador. Isso porque, ele alegou que a partilha poderia prejudicá-lo posteriormente, quando o teste de paternidade fosse comprovado.

No entanto, os parentes de Gugu tinham acordado com o empresário em deixar reservados alguns bens do apresentador. Então, ficou destinado a Ricardo, como uma espécie de caução, uma mansão em Barueri, na Grande São Paulo, e outra em um condomínio fechado em Itu, no interior do Estado.

Contudo, agora que o resultado do teste deu negativo, o empresário terá que devolver aos familiares do apresentador todos os imóveis. Além disso, o falso filho do artista também precisará ressarcir o valor que recebeu, antes da liberação do exame. A quantia é relacionada à divisão do dinheiro de Gugu.