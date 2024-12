Carla Diaz se pronuncia após ser criticada por suposta mudança no rosto

A Carla Diaz veio a público se pronunciar sobre as inúmeras críticas que recebeu, na última terça-feira (10), sobre a sua aparência. Nas redes sociais, a beldade explicou que não fez nada no rosto. A atriz ainda frisou que está em Nova Iorque e que não iria se preocupar com isso.

"Estou sabendo que hoje fui atacada no Brasil. Cheguei aqui e estou recebendo um monte de mensagem dizendo que falaram um monte de coisa minha, sobre minha aparência, que estou mega diferente, irreconhecível, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo", disse ela.

Na sequência, Carla negou que tenha realizado algum tipo de procedimento estético no rosto. "Gente, eu não fiz nada! Só para avisar vocês, estou aqui em Nova Iorque, estou estudando, e pintei meu cabelo na semana passada", explicou a beldade.

"Não sou contra quem faz, mas só para esclarecer, porque o povo adora julgar, adora sair falando coisas, atacando, apontando, jogando hate... Mas vou nem parar para ler essas coisas, não, porque estou em Nova Iorque", finalizou.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre as declarações da famosa. "Só colocou boca só isso", comentou um usuário. "Pra mim ela tá 100% igual kkk é só maquiagem, gente", escreveu mais um. "E se ela quiser fazer, as pessoas perderam a noção", comentou mais um.