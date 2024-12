Filha de Leandro se pronuncia após descobrir suposto irmão

A filha do eterno Leandro, Lyandra, se pronunciou pela primeira vez após descobrir a possibilidade de ter mais um irmão. Um homem de 45 anos busca descobrir com exames de DNA se é mesmo filho do saudoso e grande cantor sertanejo.

No entanto, a dermatologista disse que os advogados estão tratando diretamente do caso, que terá resultado ainda este mês. Lyandra Costa ainda ressaltou que não teve acesso aos detalhes do processo. As informações são do Portal Léo Dias.

Para quem não acompanhou, Leandro de Jesus, o suposto filho, descobriu através de um amigo que era herdeiro do famoso. Segundo ele, sua mãe, Vanilde Maria de Jesus, teria engravidado quando a dupla Leandro e Leonardo ainda não era conhecida.

Na ocasião, ela teria guardado o segredo do filho por toda a vida e não buscou reconhecimento paternal, por ser orgulhosa. Vale lembrar que, Leandro teve quatro filhos: Leandro e Lyandra Costa que teve com Andrea Mota. Além deles, o artista é pai de Thiago Gonçalves Costa e Leandro Borges Costa.

Para o andamento do processo, Thiago Gonçalves foi o escolhido para realizar uma coleta do material genético para atestar o parentesco entre o artista e o suposto quinto filho. O resultado sai ainda este mês.