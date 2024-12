Belo: detalhe em cabine do cantor entrega romance com modelo

Belo deixa escapar detalhe em cabine e web aponta namoro com modelo - (crédito: Reprodução Instagram )

O cruzeiro do Belo, está dando o que falar! Desde a embarcação, o assunto entre os tripulantes é o mesmo: Rayane Figliuzzi. Apontada como a nova namorada do famoso, a modelo tem registrado inúmeros momentos no navio nas suas redes sociais.

Entretanto, dentre as fotos compartilhadas em seu perfil do Instagram, alguns detalhes semelhantes à cabine do artista chamou a atenção da web. Vale lembrar que, ambos não se pronunciaram até o momento.

Além disso, a suposta sogra do cantor também estaria marcando presença no cruzeiro. A mãe de Rayane, Andressa da Silva, apareceu rapidamente no vídeo de um dos acompanhantes da nova namorada de Belo, que pôde levar consigo outras quatro pessoas.

De acordo com o jornal Extra, Belo e a nova namorada estão hospedados no Yatch Club, a parte mais exclusiva do navio, onde uma cabine pode chegar a R$ 50 mil. Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre a nova fase do cantor.

"Eu torço muito pelo Belo, tomara que tenha encontrado alguém que o ame de verdade", comentou um internauta. "Gente, a mulher é a cópia da Gracyanne Barbosa. Ele ainda não esqueceu a musa", escreveu outro. "Como assim, mal terminou já está em outro relacionamento", opinou mais um.