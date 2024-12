Internado, filho de Viih Tube e Eliezer ganha festa de aniversário no hospital

Internado, o filho de Viih Tube e Eliezer completou um mês de vida, nesta quarta-feira (11) e recebeu a visita de familiares no hospital. O quadro do bebê ainda não possui um diagnóstico, no entanto, aparenta ser um pouco delicado.

Nas redes sociais, Eliezer contou: "Hoje, o Ravi completa um mês de vida e a gente não vai comemorar como a gente achou que iria, como a gente gostaria, na verdade, mas a gente vai comemorar! A Viih está chegando com um bolinho, com docinho, tem chapéuzinho".

Além disso, os familiares compraram alguns itens de papelaria, como uma faixa de aniversário, bolo e docinhos, para realmente fazer uma espécie de festinha. Eles montaram até mesmo uma mesa improvisada para o parabéns, dentro do quarto do hospital.

Contudo, Viih Tube também homenageou o bebê. "Hoje você completa 1 mês de vida meu guerreiro! Sei que ainda não estamos em casa, mas Deus está cuidando de tudo, nunca soltou sua mão! A mamãe ainda está sem forças pra falar muito, a única coisa que consigo fazer é agradecer a Deus! Por não ter sido pior, por você estar bem, por você ser tão forte, por você lutar bravamente junto com a gente", escreveu.

Por fim, ela dissse: "Você é um pedaço de mim. Tudo que você sente, eu sinto em dobro. Meu peito ainda tá doendo de querer ir embora logo, mas sei que logo vai passar! Eu te amo tanto meu filho, amo tanto que até dói! Você é nossa vida! Meu pequeno príncipe! Logo comemoraremos de novo além do seu mesversario hoje no hospital".