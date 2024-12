Após criticar Simone Mendes, Ratinho se defende; entenda

Ratinho decidiu se pronunciar após sua fala contra a cantora Simone Mendes repercutir na web. O apresentador tinha dito, em entrevista a uma rádio, que a sertaneja não era simpática e ignorava os fãs.

No entanto, após gerar burburinhos na internet, o comunicador se defendeu: "A Simone diz que ficou brava que eu falei na rádio que… Acho que ela não ficou brava não… Que ela não gosta de tirar foto".

Em seguida, o apresentador ainda completou: "Não é que ela não gosta… Ela veio no meu programa duas vezes, ela vem e sai correndo, não dá atenção pra ninguém. Ou talvez ela estivesse com pressa, não sei".

Contudo, Ratinho aproveitou para citar uma outra ocasião em que Simone teria apresentado o mesmo comportamento. "Uma vez ela foi lá no Paraná fazer um show e também saiu rápido, não atendeu ninguém. E quem atendia todo mundo era a Simaria. Acho que foi por isso que as duas discutiram aqui no programa".

Por fim, o artista achou melhor pontuar: "Mas não falei mal dela não, viu? Quando eu falo mal, eu falo pra valer. Quem ver eu falar? Jamais falaria mal dela, até porque acho ela uma grande cantora e é uma pessoa bacana. Só falo mal de quem não presta".