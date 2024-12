Tata Werneck canta 'Os Dedinhos' para Eliana e gera climão nos bastidores da TV

A Tata Werneck conseguiu tirar a apresentadora Eliana do sério. Recém chegada na TV Globo, a loira esteve no programa "Lady Night" a convite da própria humorista. Entretanto, Tata teria cantado músicas antigas da apresentadora para provocá-la e, ao que tudo indica, conseguiu.

De acordo com a colunista Fabíola Reipert, fontes que presenciaram o episódio afirmaram que, na gravação a humorista cantou músicas como "Pop Pop" e "Os Dedinhos" para irritar, intencionalmente, a apresentadora do GNT.

Vale lembrar que, recentemente, a humorista foi acusada de assédio por um ex-funcionário do Lady Night e, segundo informações, também teria protagonizado um momento de tensão com Eliana durante uma gravação.

Nas redes sociais, o jovem que acusa a apresentadora classificou o período em que esteve ao lado da apresentadora como tempos de 'horror'. "6 temporadas de horror, a última sendo a pior, sendo acusado de algo que eu não fiz e ficando desempregado", comentou Gabriel Muller.

E seguiu com as declarações: "Todos que passaram pelo 'Lady' saem com problemas com a apresentadora. São incontáveis os assédios que, toda temporada, a equipe passa. Tenho vergonha de ter ficado tanto tempo em um lugar desses", disparou ele.