Noiva de Diogo Melim afirma que não vai morar com artista: 'cabeça tradicional'

Noiva do cantor Diogo Melim, a influenciadora Nanda Carol afirmou que não vai morar com o artista até que o casamento aconteça. A jovem, que ficou noite no último dia 29 de novembro, contou que faz o tipo de mulher "tradicional".

Em entrevista concedida à revista "Ela", a influenciadora explicou que evita pular etapas de um relacionamento. "Gosto de viver todos os processos do relacionamento e não pular etapas do que idealizei", contou a jovem.

"Acho importante casar primeiro. Por mais que a gente more junto, só vamos nos conhecer mais com o passar do tempo. Mantenho a minha cabeça no tradicional, no que sempre sonhei: namorar, noivar, casar e ter filhos. Mas isso é algo meu, não existe certo ou errado."

"Sempre sonhei em ter dois filhos. Não quero demorar muito para realizar isso. Está entre os planos dos próximos anos. Outro momento especial que está mais próximo, a festa de casamento será 'algo mais intimista e familiar'. O objetivo: curtir o momento único com quem amamos”.

Durante o pedido de noivado, o artista se declarou para a amada nas redes sociais. "Eu sempre soube que era você e falei com tranquilidade eu te amo no primeiro encontro (mesmo que você não tenha acreditado muito). Mas aqui estamos quase 5 anos depois, superamos todo um processo que foi bastante desafiador com muito amor", escreveu Diogo.