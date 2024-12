Luciana Gimenez é criticada após revelar que filho viaja na classe econômica

Luciana Gimenez surpreendeu internautas, nesta sexta-feira (13), ao revelar, durante entrevista a um podcast, que seu filho Lorenzo, de 13 anos, viaja na classe econômica do avião. No entanto, a apresentadora faz o passeio na classe executiva.

Durante o bate-papo, ela ainda contou que Lorenzo tem medo de turbulência e relembrou um episódio. "Juro para você: ele botou a bandejinha da comida e eu fiquei com tanta pena. Juro! Mas acontece".

Em seguida, ela explicou: "Foi uma viagem de 12 horas e ele caía no braço da pessoa sentada do lado (risos). Tadinho! Fiquei com pena porque quando a gente foi para Nova York, teve muita turbulência no voo, e ele tem medo. E eu estava lá na frente na executiva".

Contudo, ao ser questionada sobre a diferença dos assentos da apresentadora e do filho, Luciana revelou: "E? E? Eu acho que a criança tem que aprender também. Vai viajar a criança de executiva também?". "Vai ficar lá para aprender. Mas não é castigo, não. A minha vida inteira eu viajei de econômica, gente! Todo mundo aqui viaja de executiva?"

No entanto, a fala da comunicadora dividiu opiniões na web. "Gente, que horror! Aprender o que com isso?" "E o que custa a mãezona ir na econômica acompanhando o filho? Nunca vi isso". "Horrível viajar com seus pais no mesmo voo em assentos diferentes. Isso é péssimo e não importa a classe". "O estranho não é ele ir de econômica, mas sim a mãe ir separada dele, eu como mãe jamais viajaria separada do meu filho".