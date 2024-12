Ray Figliuzzi confirma namoro com Belo e surpreende fãs

É oficial! Rayane Figliuzzi abriu o jogo e confirmou o romance com Belo. Os burburinhos de que os dois estavam vivendo um affair cresceram nesta semana quando a empresária embarcou no navio musical do cantor.

No entanto, nas redes sociais, muito internautas questionaram qual era o status do relacionamento entre os dois. Nos comentários, algumas pessoas chegaram a se referir a Ray como "a nova namorada de Belo". Ela, por sua vez, respondeu com um sinal de positivo, confirmando o namoro.

Além disso, alguns fãs do cantor compararam a influenciadora com Gracyanne Barbosa. Ray até mesmo curtiu um ds comentários, como quem concorda com a declaração. Vale ressaltar que a empresária é 20 anos mais nova que a musa fitness.

Belo e Rayane estão hospedados na mesma cabine do navio. O espaço tem diária no valor de R$ 50 mil e conta com restaurantes, bar e piscinas privativas, que os demais hóspedes não têm acesso. Ela tem compartilhado os bastidores do passeio em seu perfil do Instagam.

Além disso, vale ressaltar que, entrevista ao jornal Extra, uma pessoa próxima a influenciadora revelou que o relacionamento dos dois já existe há cerca de um ano. "Ela garante que não foi amante, que já conheceu Belo separado e não nega que os dois estejam vivendo um romance, que ela chama de relacionamento".