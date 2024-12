Luana Piovani diz que vai ficar careca e surpreende fãs

Luana Piovani usou as redes sociais, nesta sexta-feira (13), para revelar que decidiu raspar o cabelo e ficar careca. A notícia deixou os fãs surpresos. No entanto, a atriz não contou o que a motivou a fazer essa escolha.

A artista ainda compartilhou com os seguidores o local onde irá cortar todos os fios. "Resolvi adiantar todos os projetos e estou lavando o cabelo para poder raspar a cabeça. Sou dessas malucas, que quando raspa o cabelo fala: ‘Por que não dar uma última lavadinha no cabelo?’, ‘por que não cortar esse elo com ele limpo, massageado e hidratado?'", disse.

No entando, em seguida Luana Piovani acrescentou: "Só porque vou me desvencilhar dele não vou tratar bem? Lavei e agora vou raspar. Resolvi adiantar os processos, e com 50 anos o cabelo já vai estar crescido. Será que vão gostar de mim careca?"

Além disso, a ex-mulher de Pedro Scooby mostrou os bastidores do local onde foi raspar o cabelo. Piovani ganhou até mesmo um café da manhã especial. "Olha que graça, que doçura o ‘cafezinho’ da manhã que as meninas prepararam? Que vim aqui raspar a cabeça", declarou.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Falta pendurar uma melancia no pescoço". "Psiquiatra urgente pra ela". "Será que é por causa de religião e ela tá com medo de falar e perder seguidor?" "Essa faz de tudo para chamar atenção".