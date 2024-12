Mãe de possível filha de Neymar se pronuncia sobre recusa de DNA

Gabriella Gaspar, mãe da possível filha de Neymar, se pronunciou após circularem burburinhos de que ela teria se recusado a enviar o material genético da criança para que o teste de DNA fosse realizado. Ela alega que a menina de 10 anos é fruto de um affair com o jogador.

No entanto, a modelo húngara revelou, em entrevista a jornalista Fabia Oliveira, que está aguardando a chegada da documentação necessária para fazer a coleta do material genético de Zoé. "Nunca recusei um teste de DNA. Ma seu e meus advogados aguardamos os documentos para irmos ao laboratório".

Além disso, Gabriella Gaspar se defendeu: "Eu nunca menti e nunca mentirei. O pai da minha filha é Neymar, e ninguém pode mudar isso". Vale ressaltar que o jogador já teria feito a coleta do material que foi solicitada pela Justiça do Brasil.

Segundo a mulher, ela teria se relacionado com o craque em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, em abril de 2013, após uma vitória da Seleção Brasileira. De acordo com Leo Dias, pessoas próximas a Neymar revelam que antes de afirmar Zoé era fruto de uma relação com o jogador, Gabriella teria tentado pedir dinheiro ao jogador.

Contudo, em outro texto enviado ao atleta, a húngara revela: "Com 11 meses de idade, ela sofreu com uma encefalite, o que a deixou com epilepsia (…) Gostaria que ela passasse por uma cirurgia, porque até agora já tentamos 9 tipos de drogas (medicamentos), mas sem nenhuma mudança (…) Infelizmente, com medicamentos, contas e outras despesas desgastam grande parte de nossa fonte de renda, então pagar a cirurgia fica difícil para nós, seria de grande ajuda se você pudesse ajudar de alguma forma".