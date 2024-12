Gugu Liberato: filho fala pela 1ª vez após fim da disputa por herança do pai

A batalha judicial envolvendo a herança do apresentador Gugu Liberato chegou ao fim. Durante uma entrevista ao Fantástico, no último domingo (15), o filho primogênito, João Augusto, de 23 anos, aproveitou o momento para desabafar sobre o processo e como isso impactou sua vida pessoal e familiar.

“Anos difíceis. Não tinha ideia do que aquilo iria se transformar. Imaginei que iríamos dividir a herança de forma tranquila e não foi isso que aconteceu", disse João se referindo a briga na Justiça envolvendo a mãe, Rose Miriam, que buscava o reconhecimento de união estável com Liberato.

“Meu pai tinha a ideia de que a geração dos filhos sempre apoiaria os pais e por isso que meu pai também não deixou nada para meus tios, mas para os sobrinhos sim. E foi a mesma coisa com a minha mãe”, explicou ele.

Vale ressaltar que, o primogênito ficou com uma das casas do pai. Segundo ele, o imóvel tem um valor emocional profundo. "Eu sinto que ele está junto comigo, sabe? Eu queria que ele estivesse aqui. Eu me sinto um pouco sozinho na vida, e isso é o que mais me dói", declarou o jovem.

Na ocasião, João Augusto revelou que “a família ficou meio dividida na época” e que ele chegou a ficar sem falar com a mãe e as irmãs. “Chegou um ponto que ficamos um tempo sem falar e isso me deixa muito triste porque meu pai sempre falou para mim que a coisa mais importante da vida é a família”, pontuou.

Filho de Gugu revela que, apresentador 'nunca quis se casar'

O primogênito ainda relembrou que o pai nunca quis se casar com Rose Miriam: “Meu pai nunca queria se casar. Ele gostava de ter sua própria vida e de morar sozinho”. João disse que sente “alívio” pelo fim da disputa.