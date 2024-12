Hytalo Santos é investigado pelo Ministério Público por exploração de menor

O influenciador Hytalo Santos está sendo investigado por exploração de imagem de menores de idade. De acordo com o Ministério Público da Paraíba (MPPB), vídeos compartilhados nas redes sociais do dançarino estão em análise.

No entanto, segundo a defesa do influenciador, Hytalo é alvo de "falsas acusações que produzem ataques à sua honra". Além disso, o advogado do empresário afirma que os vídeos seguem os procedimentos estipulados pela lei e que ele já prestou esclarecimentos ao MPBP.



Nas redes sociais, o paraibano de 26 anos compartilha conteúdos de dança e coreografias ao lado dos adolescentes, vários menores de 18 anos, que segundo ele, fazem parte da "Turma do Hytalo", e dos "filhos".

Entretanto, nas imagens os menores de idade aparecem vestindo roupas curtas e dançando músicas com teor sexual. No canal do YouTube, um dos vídeos mais clicados soma 1,5 bilhão de visualizações. Vale ressaltar que, eles não são adotados formalmente, mas vivem parte do tempo na companhia do rapaz.