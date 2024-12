Anitta faz profunda reflexão sobre a menstruação: 'Quando desce'

A Anitta resolveu refletir sobre o período menstrual da mulher, nesta terça-feira (17). Na companhia da amiga e atriz, Bruna Griphao, a cantora detalhou para os seus milhões de seguidores como é a sensação de quando 'a menstruação desce'.

"A menstruação quando desce, ela traz junto com você toda a alegria de vida que pode existir na vida do ser humano. A menstruação quando desce, ela vem com todo aquele ódio que você estava sentindo de tudo. Aquele ódio vai embora, e dá lugar a uma alegria divina, uma euforia sem motivo e razão", iniciou ela aos risos.

E seguiu com as declarações. "A menstruação quando desce manda embora toda a amargura que você estava sentindo e não sabia o por quê, porr*. Você até estava esperando ela chegar, só que, o ódio fala mais alto. Não é algo que você consegue raciocinar", contou a beldade.

Na sequência, a artista revelou que se homens passassem por isso haveria uma lei para que os crimes cometidos durante esse período fossem absolvidos. Durante o relato, a famosa explicou o motivo da reflexão.

Em seguida, Anitta revelou que ficou menstruada no dia anterior e que sentiu vontade de matar alguém. Na ocasião, Bruna, que estava no carro com a beldade gesticulou com as mãos como a artista fez e ambas caíram na gargalhada.