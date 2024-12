Duda Beat fala de momento histórico com carta de Luísa Sonza para Chico Moedas

A Duda Beat relembrou um momento histórico envolvendo Luísa Sonza e Chico Moedas. Durante a sua participação no programa "Sabadou com Virginia", a cantora contou detalhes de como foi a exibição do programa "Mais Você", apresentado por Ana Maria Braga, com a revelação bombástica da traição do influenciador.

"A gente não sabia que ela iria abrir a carta. Nós íamos mostrar a nossa música juntas", iniciou a artista detalhando sobre a sua ida ao programa. "De repente, todo mundo em prantos, a gente tentando consolar ela", contou Duda, que não sabia o que fazer no momento.

Na ocasião, Duda explicou o momento em que viralizou segurando algumas marmitas no estúdio. "Eu queria comer, mas imagina a situação! Não dava, todo mundo chorando. E aí eu voltei e comi, me esbaldei, levei para casa", contou ela arrancado gargalhadas da plateia.

Para quem não acompanhou, Luísa aproveitou o espaço do programa ao vivo para ler uma 'carta aberta' para o ex-namorado. Relembrando uma das frases de Chico, a artista ainda fez questão de respondê-lo publicamente.

"Antes de ir, eu quero te responder que escolher não estar mais com você, não é viver o amargor ao invés do amor, como você me disse, eu vou viver o amor, só não vai ser com você", disse Luísa Sonza aos prantos enquanto abraçava Ana Maria Braga.