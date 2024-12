Irmã de MC Kevin morre aos 36 anos

Úrsula Muga Silva, irmã do MC Kevin, morreu nesta terça-feira. A notícia da morte foi confirmada pela mãe do cantor e deixou os fãs em choque. No entanto, a causa do falecimento da jovem de 36 anos ainda não foi divulgada.

Valquiria Nascimento, mãe do artista, lamentou a perda da enteada: "Tem muita gente perguntando quem era ela. Gente, ela é irmã dos meus filhos. Ela é filha do pai dos meus filhos. Foi embora supernova, [tinha] 36 anos. Eu criei ela dos 12 aos 19 anos".

Além disso, ela explicou: Quando a mãe dela faleceu, ela tinha 12 anos. Depois, ela foi seguir a vidinha dela. Casada, mãe de família, deixou criança pequena, que é o que dói mais. Eu, como mãe, fiquei pensando: 'Senhor, me leva quando meus filhos estiverem adultos para eles se defenderem".

Contudo, Val ainda relembrou a morte trágica do filho, MC Kevin, em 2021. "Mais uma perda. Não é fácil perder as pessoas. Eu sou uma pessoa muito forte para tudo na hora, depois eu desabo. Nem dormi direito a noite, minha cabeça está doendo, tomei um remédio para ficar mais tranquila e conseguir resolver as coisas".

Por fim, ela desabafou:"Fico triste em saber que estávamos distantes uma da outra. Me perdoa. Só quero que você saiba que eu te amo e dá um beijo aí no seu irmão por mim. Descansa em paz". E também aconselhou: "É isso, gente. Falem 'eu te amo' sempre, amem de verdade, estejam sempre próximos, porque quando vai embora, a gente fica pensando: 'Nossa, por que não estávamos próximos?'. Depois que vai embora, não tem o porquê".