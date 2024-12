Lucas Lucco se pronuncia após vazar nude peniano: 'Todo mundo já viu''

O cantor Lucas Lucco virou assunto nas redes sociais após cometer uma gafe daquelas. O artista deixou escapar parte do pênis enquanto tomava banho, na última terça-feira (17). O bonitão se pronunciou em seu perfil do Instagram e disse que 'todo mundo já viu'.

"Cheguei aqui em casa, meu irmão me ligando, estava lá na reunião, uma reunião intensa e meu irmão me ligando. Os meninos lá no vidro, eu perguntando o que era. Aí, eu saí e eles falaram: 'Lucas, seu irmão te ligou, falou que vazou você pelado".

Na ocasião, Lucas lamentou o corrido e disse que não adiantava mais pagar o registro. "Estava entrando no carro e falei assim: 'Gente, a minha r*** já está no mundo, não adianta apagar.' Apaguei, mas do que adianta?", lamentou ele.

E seguiu com as declarações. "Todo mundo já viu, já viu o tamanho... Doideira, eu estava gravando, conversando com vocês... Eu me afastei para pegar o shampoo, apareceu o 'bastardo'. Tchau, foi mal", disse o famoso.

Vale ressaltar que, a repercussão do conteúdo foi tão grande que um post no X já foi reproduzido mais de 900 mil vezes. E os comentários divertiu a web. "Eu vendo o vídeo do Lucas Lucco inocentemente no TikTok, quando de repente...", brincou um seguidor e outro completou: "Lucas Lucco mostra um pouco a mais tomando banho e causa uma onda de tesão no Twitter".