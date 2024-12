Eliezer acusa funcionário de desviar dinheiro enquanto Ravi estava internado

Eliezer usou as redes sociais, nesta quarta-feira (18), para fazer uma grave denúncia. O influenciador e sua esposa, Viih Tube, descobriram que foram roubados por um funcionário. A pessoa era responsável por cuidar das finanças do casal.

No entanto, o desvio do dinheiro da empresa dos influenciadores aconteceu durante os 19 dias em que eles estavam passando por um dos momentos mais difíceis da vida deles. Ravi, filho do casal, estava internado no hospital, com enterocolite.

Contudo, no relato, Eliezer explicou: "Descobrimos que uma pessoa do nosso financeiro estava desviando dinheiro para a conta dela. Ela sabia que, naquele período, não estávamos monitorando de perto as transações das três empresas. Foi um valor muito grande desviado em poucos dias".

Além disso, o influenciador acrescentou: "Talvez da forma que ela foi fazendo, com pequenos valores, nós nunca descobriríamos, mas descobrimos de uma maneira, depois eu conto como foi isso, enfim, até porque dei um prazo para ela devolver [o dinheiro] para a gente. Ela desviou um dinheiro muito grande".

Por fim, o marido de Viih Tube revelou que o casal decidiu não acionar a Justiça e deu um prazo para que a funcionária devolva o dinheiro roubado. A notícia deixou os fãs em choque, principalmente por conta do momento delicado em que o casal vivia.