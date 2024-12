Filha de Rodrigo Faro faz teste para novela do SBT

Aos 11 anos, a pequena Helena Faro, filha caçula de Rodrigo Faro e Vera Viel, já começa a trilhar seus primeiros passos rumo á carreira artística. Inspirada no pai, que já foi cantor, ator e agora, atua como um dos mais conhecidos apresentadores do país, a jovem realizou recentemente seu primeiro teste para uma novela.

A coluna Mariana Morais descobriu que Helena tem sido vista com frequência nos corredores do SBT e, segundo amigos desta colunista que circulam por lá, a mocinha já até fez testa para uma participação especial na novela “A Caverna Encantada”, que está no ar na grade da emissora no horário das 20h45.

A trama é a mais recente aposta infantojuvenil do SBT e tem respondido bem às expectativas de audiência nesta segunda fase. Segundo o site Notícias da TV, em comparação com as quatro últimas semanas, “A Caverna Encantada” teve um crescimento de 15,4% em sua audiência, uma prova de que Chaves consegue fazer uma melhor transição de público entre o SBT Brasil e a novelinha.

A novela “A Caverna Encantada” aborda a história de Anna, uma menina de 7 anos, filha do médico e missionário Paulo. Seu pai recebe um chamado para uma missão perigosa e, infelizmente, Anna não poderá acompanhá-lo. Paulo deixa sua filha Anna em um internato no interior de São Paulo, onde a menina vai conviver com crianças bem diferentes. Lá, a menina começa novas amizades, descobre segredos e vive novas aventuras.