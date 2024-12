Evelyn Regly abre o jogo sobre relação com Mari Maria

Evelyn Regly surpreendeu os seguidores, durante sua participação em um podcast. Ao ser questionada por Tata Estaniecki sobre uma pessoa com quem não faria uma parceria, a influenciadora apontou o nome de Mari Maria.

Que a relação entre as duas é conturbada, muita gente já sabe. No entanto, a resposta afiada de Evelyn chamou atenção. "Uma pessoa que você não faria colab nem que te pagassem", questionou a esposa de Cocielo.

Em seguida, Evelyn Regly respondeu: "Eu não faria com a Mari Maria porque eu não falo com ela, amiga. Então, eu não faria, nem que me pagasse. E se me pagassem, eu falaria: 'o dinheiro desse job eu não quero, nem me pagando, obrigada'".

Vale lembrar que Evelyn e Mari Maria já foram muito próximas. As influenciadoras costumavam até gravar vídeos juntas. Contudo, a relação das duas ficou estremecida após a ruiva fazer uma brincadeira de mau gosto com Regly.

Ocorre que a Evelyn sonhava em ser mãe e, após muito tempo, havia conseguido engravidar. No entanto, Mari Maria decidiu brincar de dar um susto na influenciadora, que ficou bastante chateada por conta da sua gravidez. Além disso, elas tiveram um desentendimento quando trabalharam juntas para uma marca.