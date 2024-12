Allan Souza Lima quebra protocolo e puxa torcida para Sacha Bali em programa de TV

Protagonista da série Cangaço Novo teve atitude ousada durante a exibição do programa Sem Censura, da TV Brasil - (crédito: Divulgação)

Apresentado por Cissa Guimarães e conhecido por seu enfoque cultural e com convidados recentes como Antônio Fagundes e Rodrigo Santoro, o programa contou com o vencedor do Grammy Latino Jota.Pê, a psicanalista Mariana Ribeiro e o também ator Fernando Caruso.

Em momentos finais, Allan quebrou protocolos dizendo que o amigo Sacha Bali, também ator, estava em um reality e que precisava de toda torcida nessa reta final. A penúltima votação de “A Fazenda 16” está neste momento aberta.

Surpreendeu não apenas a menção não detalhada à maior audiência da Record, mas também as aparentes quebras da própria conduta, já que o artista sempre teve perfil low profile e já confessou não acompanhar o formato, mesmo tendo namorado recentemente com Rafa Kalimann, que participou do Big Brother Brasil.



Amizade de milhões, não é mesmo?