Influencer é expulso do Rancho e detona Carlinhos Maia

O influenciador, Felipe Heystee, que foi expulso do reality "Rancho do Carlinhos Maia", surgiu nas redes sociais para detonar o humorista, Carlinhos Maia. O jovem foi convidado a se retirar da atração por se envolver em uma briga com o também influenciador Gregory Kessey, na última quarta-feira (18).

"Eu não sou a Poney que vivia apanhando da rua, viu Carlinhos? A única vez que teve agressão foi dentro de um evento que vieram no intuito de me gravar e eu me afastei por segurança. Eu sou muito grato pelo projeto porque ele me ajudou, mas principalmente eu me ajudei", pontuou Felipe.

Para quem não acompanhou, Gregory teria jogado bebida no rosto de Felipe durante uma discussão e o influenciador rebateu dando uma voadora no colega de confinamento. Na ocasião, a segurança local afastou a dupla para evitar que algo grave acontecesse.

Vale lembrar que, os participantes assinam um contrato com regras de convívio e segurança do reality. No entanto, a agressão causa a expulsão do influenciador. Dado o fato, Carlinhos Maia se pronunciou e falou sobre os últimos acontecimentos em seu programa virtual.

"Jogar bebida no rosto é agressão, dar uma voadora parecendo uma pomba é uma agressão. Então eu vou pedir para que os dois vá para casa. Dessa temporada vocês estão expulsos, literalmente. Vão perder os melhores dias", lamentou Maia.