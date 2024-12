Namorada de Belo corre risco de ser presa a qualquer momento; entenda

A modelo Rayane Figliuzzi, a nova namorada do cantor Belo, pode ir parar atrás das grades a qualquer momento caso não se apresente para cumprir as medidas cautelares impostas pela Justiça. De acordo com o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), a beldade está proibida de deixar a cidade por mais de oito dias sem autorização prévia.

Para quem não acompanhou, Rayane é suspeita de integrar uma quadrilha responsável por aplicar golpes financeiros, principalmente em idosos. O esquema ficou conhecido como "Golpe do Motoboy". Os criminosos se passavam por agentes bancários e agiam por meio de ligações falsas.

Na ocasião, as vítimas eram levadas a acreditar que seus cartões haviam sido clonados e, ao fornecerem suas senhas, tinham os cartões coletados por motoboys. Em seguida, os cartões eram entregues aos criminosos que realizavam transações fraudulentas.

Vale lembrar que, o namoro entre o pagodeiro e a modelo foi descoberto durante o evento "Belo em Alto Mar", na última semana. Fontes próximas ao casal revelaram que a moça era reconhecida como a "primeira-dama" por onde passasse no cruzeiro.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre a união dos pombinhos e o histórico comprometedor da beldade. "Deu foi certo, é a tampa e a panela", comentou um usuário aos risos. "Nunca vi uma pessoa pra gostar tanto de flertar com ilegalidade igual o Belo", comentou mais um. "Belo não tem um minuto de sossego", disse outro.