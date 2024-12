Pai de Larissa Manoela faz postagem enigmática após casamento da filha

O pai da atriz Larissa Manoela, Gilberto Elias, gerou polêmica nas redes sociais após publicar uma suposta indireta para a filha. A artista, que renovou os votos do casamento com o ator André Luiz Frambach, não fala com os pais após acusá-los de administrarem mal as suas finanças.

Em uma das publicações, Gilberto compartilhou uma foto com a frase: “O desânimo profundo, a dor, o desespero, as tempestades não os destruíram e também não vão destruir você. Sua graça me basta, Senhor Jesus”. Na legenda ele finalizou: “Em tudo dai graças!”.

Além disso, em outro compartilhamento, ele escreveu uma mensagem breve. “Assim seja, Deus é Fiel!”, continuando na legenda: “Eu creio no melhor que está por vir, amém!”, pontuou. Vale lembrar que, recentemente, Larissa Manoela não descartou a possibilidade de voltar a falar com os pais.

Durante uma entrevista com Marcos Bulques, a jovem frisou sobre o amor. “Olha, a paz é o principal, a gente está falando sobre amor, sobre paz, sobre alegria, sobre recomeço. A história de A Noviça Rebelde fala sobre isso, que a gente tem um novo caminho, que a gente tem que ter força, confiança, seguir em frente”, afirmou a atriz.

E seguiu com as declarações. “E é isso, eu acho que o mais importante é seguir pelo caminho do amor, e querer sempre prosperar, ser sempre melhor que nós mesmos e nos desafiar e poder fazer o que a gente gosta”, completou.