Caco Ciocler vira biólogo e atua em laboratório da UFRJ

Ator Caco Ciocler em postagens do instagram - (crédito: Reprodução: Instagram)

O ator Caco Ciocler, que recentemente concluiu a graduação em Biologia, revelou que está atuando em um laboratório da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e refletiu sobre como essa nova trajetória profissional se conecta à sua experiência como artista, durante entrevista ao site Heloisa Tolipan.

“Pode até soar como clichê, mas é verdade: a Biologia contribuiu para que eu me tornasse um ator melhor. Decidi estudar a essência humana de maneira mais concreta. Retomei a admiração pela sacralidade do ser humano, o que tem enriquecido minhas criações artísticas”, afirmou.

“Não tenho planos de abandonar a atuação, mas estou me destacando na Biologia e trabalhando em um laboratório da UFRJ. Talvez eu me aventure em uma pós-graduação ou até um doutorado. Como não gosto de férias e não consigo ficar parado, isso pode acontecer. Estou realmente encantado com essa área", acrescentou o ator.

No dia 3 de dezembro, o ator publicou nas redes sociais uma série de fotos com parentes em que ele veste uma beca e segura seu diploma em biologia. Na legenda, ele simplesmente diz: "30 anos depois, formado!".

Nas redes sociais, internautas o parabenizaram pela conquista: "Parabéns, entrou para o time da maravilhosa Biologia!", comentou um seguidor. "Ah, que legal, amado! Que o universo te mantenha sempre curioso e entusiasmado", respondeu outro.